Средний срок переноса ввода жилья относительно первоначального заявленного застройщиком составил 4,9 месяца в 2099 году, сообщается на сайте ЕРЗ.

При этом средний срок ввода растет: если в начале 2016 года он составлял всего 1,7 месяца, то к началу 2017-го он прибавил два месяца, а к концу года – еще два.Самой большой средний перенос зафиксирован по объектам, введенным в эксплуатацию во втором квартале 2017 года – он составил 5,8 месяца.Максимальные средние переносы даты ввода в эксплуатацию зафиксированы в Дагестане (13,1 месяца), Хабаровском крае (12,1 месяца) и Костромской области (11,5 месяца). Минимальные в Курской области (0,3 месяца), Удмуртии (1 месяц) и Кировской области (1,1 месяца).В целом 45% жилья из всего объема, введенного в 2017 году, было сдано в срок или досрочно. С переносами до полугода введено 28% жилья, переносы от полугода зафиксированы к 13% введенного жилья, у 14% жилья сроки вводы сдвинулись более чем на год.