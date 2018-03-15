Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе дебатов на телеканале Россия 1 пригрозил военными действиями Великобритании.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе дебатов на телеканале "Россия 1" пригрозил военными действиями Великобритании."Нельзя допускать, чтобы нам кто-то хамил, угрожал, навешивал ярлыки. Если ультиматум нам предъявляют, то, главнокомандующий, направляй Балтийский флот к берегам Британии", — заявил он.Жириновский припомнил слова Никиты Хрущева, который когда-то уже грозил британцам. "Мне достаточно две ракеты, и ваших островов не будет", — процитировал генсека политик. "Заткнулись вперед на 20 лет", — добавил он.Жириновский считает, что британский премьер Тереза Мэй "ничего не соображает"."Сегодня нам угрожают. Нам ставят ультиматум. Перебежчик, подлец, шпион. Кто-то его отравил, а виновата вся Россия. Нас 150 миллионов, они угрожают нас бомбить! Кибератаку! Начать войну! Они с ума сошли", — заявил лидер ЛДПР.В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства и объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Москва категорически опровергла свою причастность к инциденту и заявила о том, что ответные меры будут приняты в ближайшее время.Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 4 марта в городе Солсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Сейчас они находится в больнице в критическом состоянии.