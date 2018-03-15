Лондон нервничает и что-то скрывает. Так прокомментировала слова министра обороны Великобритании в адрес России официальный представитель МИД Мария Захарова.

Лондон нервничает и что-то скрывает. Так прокомментироваласлова министра обороны Великобритании в адрес России официальный представительМИД Мария Захарова.С каждым днем из Лондона звучат все более жесткие и дажехамские выпады в адрес России. Дело Скрипаля привело к настоящей истерике вбританской политической элите. Чопорные англичане в один момент превратились вмалокультурных персонажей какого-то плохого спектакля.К примеру, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсонзаявил, что России нужно просто взять и заткнуться. По его словам, то, чтоякобы сделала Россия с отравлением экс-полковника ГРУ Сергия Скрипаля – жестокийи возмутительный акт и что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться(Russia should go away and shut up)".На хамство министра оперативно отреагировала Мария Захарова."А что еще может сказать Министр обороны страны, которая скрываетобстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ ине желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция позапрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнерынервничают", – написала Захарова на своей странице в социальной сетиFacebook.Напомним, 4 марта 2018 года в Лондоне у торгового центрабыли найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полицияпредположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом"Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР. Пострадавшиенаходятся в реанимации в критическом состоянии. В Великобритании предсказуемокинулись обвинять в случившемся Россию.Не предоставив ни одного доказательства, премьер-министр БританииТереза Мэй приказал выслать из страны 23 российских дипломатов. "Тем, ктохочет нанести нам вред, мое сообщение простое: вам здесь не рады", –заявила политик. Сотрудникам дипломатической миссии грозная премьер дала неделяна сборы. Кроме того, премьер заявила, что отозвала приглашение Сергея Лавровав Лондон (хотя, как выяснилось, глава МИДа его и не принимал).