Эксцентричному политику указали на серьезные проблемы со здоровьем. Невнимательное отношение к себе может привести лидера ЛДПР к летальному исходу.

Эксцентричному политику указали на серьезные проблемы со здоровьем. Невнимательное отношение к себе может привести лидера ЛДПР к летальному исходу.Проблема вскрылась, когда Dni.Ru обратились к эксперту с просьбой составить личный гороскоп кандидата в президенты. Впрочем, удалось узнать не только это."Многие считают, что у политикаартистическое амплуа, однако это заблуждение. Как раз именно артистизма вЖириновском ноль. По характеру он управленец, человек-маска. Владимир Вольфовичне является тем, кем себя позиционирует. На самом деле это скромнейшей душичеловек, который хоть и имеет управленческие черты, они скорее семейные. ЛидерЛДПР способен руководить малыми группами, малыми процессами, чем в принципе изанимается. А вот с управлением страной он просто не справится – силенок не хватит", -описал политика по просьбе Dni.RuПо словам эксперта, эксцентричноеповедение – это не артистизм, а скорее психосоматика. Человека отличает неустойчиваяпсихика, которая больше свойственна импульсивным женщинам. Но все и так этопонимают, наблюдая за политиком по телевизору уже 30 лет.Жириновский – истинныйпредприниматель, уверен Дмитрий Шимко. "Судя по усердию, с которым ВладимирВольфович относится ко всему, из него мог бы также получиться неплохойспортсмен. Если он что-то делает, то делает качественно, если что-то изучает –то досконально", – говорит он.Согласно схеме гороскопа, путьпредназначения у Жириновского начинается в 40 лет, а именно в 1986 году. Еслипроследить его биографию по открытым источникам, как раз тогда Владимир Вольфовичначинает заниматься политической деятельностью. А если смотреть по большомукольцу, этот путь прерывается в 2021 году, то есть через три года. И это оченьважный момент."Начало конца было положено в 1916году. Напомню, что тогда были выборы в Госдуму. Именно этот срок в его гороскопеявляется заключительным в пятилетнем цикле. С весны 2016 года до весны 2021 года –это пять лет, которые, образно, уничтожают все грани его профессии. К 2021 годуон исчерпает себя на 100% – как колодки на автомобиле, в настоящий момент онстер себя на 80%. Кроме того, в гороскопе идет точечный обрыв. Я боюсьпредполагать самое страшное, но часто на практике это может означать конецжизни, – предупредил астротиполог. – Сказать по правде, у него нехорошийгороскоп. Схема показывает проблемы со здоровьем, которые начались в конце 2015года. Мы не знаем подробностей, так как этого нет в новостной повестке. Фазы недуга мы начнем наблюдать довольно скоро. Я не знаю, как этоотобразится в медийном пространстве, но начиная с апреля 2018 года и досередины 2021 года в его гороскопе обозначены очень острые точки здоровья. Возможно ему требуется без промедления начать лечение, это что-то серьезное"."Вообще Жириновский очень бережноотносится к своему здоровью, так что вполне возможно ему удастся пройти этотсложный период. Однако это такая болячка, которая все равно скосит. Вероятно,именно по этой причине Владимир Вольфович вывалится из карьерного кольца в 2021году. Если удастся миновать столь тяжелый период, с середины 2021 года Жириновскийможет уйти в другую сферу на целых 14 лет – например, останется рулить какими-тозакулисными процессами", – добавил Шимко.