Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» завершили строительно-монтажные работы на объектах газификации деревни Травинино.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» завершили строительно-монтажные работы на объектах газификации деревни Травинино Судогодского района Владимирской области.Газификация деревни осуществлена в рамках региональной программы газификации. В эксплуатацию введен газопровод высокого давления протяженностью 4,7 км, а также около 2 км распределительных сетей и шкафной газорегуляторный пункт.«Ввод в эксплуатацию газопровода позволит обеспечить природным газом 52 домовладения. Кроме того, появилась техническая возможность газификации деревень Дворишнево, Алферово, Овсянниково и села Заястребье»,отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Сергей Бондаренко.