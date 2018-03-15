Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 50 тысяч рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней ранее судимой жительницы Рязанской области. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в ноябре прошлого года в одном из торговых центров города Владимира женщина цыганской народности похитила кошельки с денежными средствами и банковскими картами, принадлежащие местным жительницам. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 50 тысяч рублей.Обвиняемая ранее была судима за совершение аналогичных преступлений.Вскоре фигурантка была задержана на территории Рязанской области полицейскими УМВД по городу Владимиру совместно с коллегами из местного Управления МВД. Свою вину она полностью признала, пояснив, что похищенные деньги потратила на собственные нужды.В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.