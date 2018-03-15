Минстрой планирует в течение пяти лет ввести в России автоматизированную систему учета ресурсов в ЖКХ. Это позволит вводить различные тарифные планы для потребителей, а ресурсникам - контролировать потребление их продукции в режиме реального времени.

Минстрой разрабатывает возможность внедрения системы автоматизированного учета расходов коммунальных ресурсов. Сейчас идет проработка дорожной карты проекта. По оценкам ведомства с момента согласования этого документа до запуска системы может уйти до 5 лет.Сейчас уровень автоматизации в России очень низкий – существуют лишь единичные, реализованные частными инвесторами проекты, уточнили в ведомстве. В тоже время, в современных новостройках есть все возможности для запуска такой системы уже сейчас.Для запуска проекта в масштабах страны необходимо будет заменить, либо установить приборы учета с дистанционной передачей данных. Для максимального эффекта индивидуальные приборы должны быть установлены в каждой квартире, подчеркивают в Минстрое. Кроме этого, необходимы общедомовые приборы учета, приборы учета на крупных узлах."Это позволит не только сделать прозрачным и удобным процесс учета расхода коммунальных ресурсов, но и ускорить выявление их потери как из-за аварий, так и несанкционированного подключения. Если в каком-то узле резко вырастает потребление, вероятность аварии там велика, таким образом, аварийная бригада сможет выезжать на место, не дожидаясь вызова", - рассказали в ведомстве.ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОРОВСТВАЗапуск такой системы позволил бы решить сразу две задачи. Во-первых, у поставщиков ресурсов появился бы инструмент, способный в режиме онлайн отслеживать потребление тепла, света и воды в разных домах. Во-вторых, управляющим компаниям (УК) больше не пришлось бы сдать пока потребитель передаст показания счетчиков. Таким образом, проект сможет окупиться за счет снижения потери ресурсов, и просекание возможностей для воровства.Автоматизированный учет сможет снизить платежи за коммунальные услуги, считает исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Развитие" Алексей Макрушин. Помимо этого, автоматизированный учет расходов коммунальных ресурсов позволяет исключить возможности для воровства."Когда везде установлены приборы учета, появляется возможность замечать дисбалансы и выявлять их причины. Конечно, это очень важный и весомый фактор, который позволит видеть расходы граждан, потому что будет найден тот, кто пытается потребить этот ресурс бесплатно", - заключает он.Непрозрачность и невозможность разобраться в том, каким образом и за что конкретно начисляется плата – традиционная проблема в сфере ЖКХ. В России до сих пор нет единой федеральной методологии расчета платежей, отмечает исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.Из-за этого половина потребителей платит по счетчикам, половина по нормативам в зависимости от собственной выгоды. Например, если в квартире прописан один человек, а живет 20, нет смысла ставить счетчик. Закон же требует, чтобы потребитель сдавал показания приборов учета не менее раза в полгода. Пока он не принес эти показания, ему начисляет посредник, потом происходит перерасчет. В итоге возникают дисбалансы, которые вынуждена покрывать УК, и потом производить перерасчет. Впрочем, в некоторых случаях и поставщики ресурсов, руководствуясь внутренними соображениями, начисляют плату по нормативам, несмотря на наличие приборов учета."Решение такой проблемы – это одномоментное снятие показаний приборов учета во всем доме, причем приборы должны быть одного класса точности, во избежание погрешностей и небалансов", - резюмирует она.КТО ПЛАТИТ И КТО ЭКОНОМИТХотя выгоды такой идеи очевидны, ее запуск упирается в финансирование – неясно, на чьи деньги она будет создаваться, подчеркивают эксперты. Формально, главную выгоду от внедрения онлайн мониторинга получат поставщики коммунальных ресурсов. Но, даже если они согласятся финансировать такой проект, вполне вероятно, что часть потребителей просто не пустит их в свои дома и квартиры для установки счетчиков.Вариант перекладывания ответственности на потребителей за установку оборудования также нельзя назвать эффективным - часть населения может банально проигнорировать такую инициативу.Теоретически, для внедрения автоматизированных счетчиков можно привлечь сами УК. Их выгода от внедрения системы он-лайн мониторинга в том, что она позволила бы ловить тех, кто крадет коммунальные услуги. Но, возникает другая сложность – а что если жильцы захотят поменять УК? В таком случае непонятно, кто должен компенсирует ей расходы."Этот вариант пока кажется оптимальным, мы направляли предложения в Госдуму и Минстрой, нам кажется, что такие приборы учета надо устанавливать в рамках работ по капремонту, и тогда это позволит обеспечить массовость", - говорит исполнительный директор "ЖКХ Контроль".Для того, чтобы не было нагрузки на собственника это, например, можно сделать с рассрочкой платежа, уточняет она.В перспективе запуск новой системы учета даст возможность реализовать еще одну нестандартную опцию – разработать для потребителей тарифные планы в области ЖКХ по примеру сотовых операторов. Такая возможность предусмотрена в проекте "Умный город", которым также занимается Минстрой.Как заявлял на прошлой неделе замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис, пользователям могут быть предложены как минимум три варианта тарифных планов - "эконом", "оптимум" и "безлимит".