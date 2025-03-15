Во Владимире на выезде из ЖК «Парк Университет» кроссовер сбил доставщика еды на электровелосипеде. ДТП в дорожной полиции зафиксировали 14 марта в 8:45 около дома №4 по улице Мира. Алена

Во Владимире на выезде из ЖК «Парк Университет» кроссовер сбил доставщика еды на электровелосипеде. ДТП в дорожной полиции зафиксировали 14 марта в 8:45 около дома №4 по улице Мира. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира Водитель автомобиля Джейку 1988 года рождения (36 лет), выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении электровелосипеду