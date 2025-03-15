Владимирцы также сообщают о поваленных ветром деревьях.

Мусорная площадка, установленная в одном из дворов в Коврове, порывами ветра вечером 14 марта была унесена на припаркованные рядом автомобили. Пострадали как минимум две машины. Площадка приземлилась на их крыши. Видео инцидента разместил Telegram-каналТакже в социальных сетях жители Владимира, Коврова, Вязников и Александрова сообщают о поваленных ураганным ветрах деревьях.Напомним, владимирские энергетики сообщили, что из-за непогоды 14 марта в регионе удалось избежать.