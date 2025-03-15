С наступлением тепла клещи начали потихоньку просыпаться. Так, в Кольчугинском районе в поле между деревнями Барановка и Ельцино специалист-энтомолог собрал 5 клещей. Заселенность этих

С наступлением тепла клещи начали потихоньку просыпаться. Так, в Кольчугинском районе в поле между деревнями Барановка и Ельцино специалист-энтомолог собрал 5 клещей. Заселенность этих паукообразных составляет 2,5 особи на флаго-километр. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области. При этом пока в больницы региона никто не обращался с жалобами на укус клеща. Напомним, в прошлом году в