За одни сутки в регионе произошло 6 возгораний сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Владимирской области. 1,5 гектара поля сгорело у деревни Долбино Гусь-Хрустального района. По 2

За одни сутки в регионе произошло 6 возгораний сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Владимирской области. 1,5 гектара поля сгорело у деревни Долбино Гусь-Хрустального района. По 2 гектара – у деревни Бережки Судогодского района и деревни Орлово округа Муром. 3,5 гектара спасатели потушили в овраге на улице Металлистов в Вязниках. Крупные пожары произошли в