Угроза атак действует с субботы, 14 марта.

Уведомления о том, что во Владимирской области сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов стали приходить жителям региона от МЧС около 8:00 утра.В уведомлении владимирцев просят соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств.Опасность атаки БПЛА в регионе действует с двух часов дня, 14 марта, субботы. Однако в отчётах Министерства обороны РФ о сбитых беспилотных летательных аппаратах на территории России информации о том, что это произошло над территорией Владимирской области, пока нет.Напомним, во Владимирской области.