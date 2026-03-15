Педагоги получили грамоты и благодарности за свой добросовестный труд.

Указ о награждении работников образования Владимирской области подписал президент России Владимир Путин. Преподаватель школы №5 города Меленки Фёдор Егоров и педагог Уршельской школы Наталья Никандрова, представляющая Уршельскую среднюю общеобразовательную школу удостоены почётной грамоты Президента Российской Федерации за высокие достижения в педагогической деятельности и многолетний добросовестный труд.Кроме того, президент объявил благодарность за труд владимирским педагогам: Ирина Московских (гимназия №39, г. Владимир); Алла Кузнецова (Новкинская основная общеобразовательная школа); Светлана Варламова (школа №40, г. Владимир); Михаил Медведев (средняя школа №1, г. Александров).Напомним, Владимирская область