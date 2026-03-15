В Театре кукол открылась IV выставка театрального костюма, кукол и масок под названием В волшебном мире кукольного жанра. Об этом сообщили в Минкультуры Дагестана.В экспозиции представлены экспонаты из знаковых спектаклей последних лет, а также работы приглашенных мастеров, для которых искусство создания кукол является источником вдохновения. Особое место на выставке занимают творения учащихся художественной школы Каспийска. По словам сотрудников театра, эти детские работы отличает особая теплота и искренность.Выставка будет работать для посетителей до 20 апреля.