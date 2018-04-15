Главный тренер Урала Александр Тарханов остался доволен тем, что в день открытия нового стадиона его команде удалось обыграть Спартак. Кроме того, он порадовался за конкурента красно-белых Локомотив, поскольку там есть русский тренер Семин, с которым дружит наставник уральцев.

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов остался доволен тем, что в день открытия нового стадиона его команде удалось обыграть "Спартак". Кроме того, он порадовался за конкурента "красно-белых" "Локомотив", поскольку там есть русский тренер Семин, с которым дружит наставник уральцев."Единственное, жаль, что пропустили. И скорости были, и движение, и "Спартак" хорошо играл. И довольны, что в день открытия такого супер-стадиона мы выиграли", — цитирует Тарханова РИА Новости.Также специалист ответил на вопрос про борьбу за чемпионство между "Локомотивом" и "Спартаком". "Мы хорошо дружим с Юрием Павловичем Семиным. Рад, что (в "Локомотиве") русский тренер и более русская команда", — признался наставник "Урала".Ранее сообщалось, что "Спартак" намерен обжаловать результат матча из-за появления на поле полузащитника Андрея Егорычева, имеющего четыре желтых карточки. Однако пресс-служба "Урала" пояснила, что клуб согласовал все вопросы с РФПЛ по этому поводу.