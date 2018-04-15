Президент Сирии Башар Асад попал в базу данных украинского сайта Миротворец. Сирийский лидер был внесен в эту базу в воскресенье в связи с тем, что его дети отдыхали в Крыму. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Саблин рассказал, что дети Асада в прошлом году побывали в Артеке.

Президент Сирии Башар Асад попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". По информации РИА Новости, сирийский лидер был внесен в эту базу в воскресенье в связи с тем, что его дети отдыхали в Крыму. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Саблин рассказал, что дети Асада в прошлом году побывали в "Артеке".На сайте "Миротворец" обнародуют данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которые названы "изменниками родины". Кроме того, в базу данных сайта внесены сведения о многих российских деятелях культуры.