Замсекретаря генсовета Единой России Сергей Железняк в воскресенье рассказал об итогах встречи российских парламентариев с президентом Сирии Башаром Асадом.

Замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк в воскресенье рассказал об итогах встречи российских парламентариев с президентом Сирии Башаром Асадом.По словам Железняка, Асад считает агрессией ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии. Президент дал высокую оценку боевым качествам советской военной техники, с помощью которой сирийская ПВО отразила налет, пишет ТАСС."В американских фильмах показывают, что российское оружие "отсталое". А сегодня мы видим, кто действительно отстает", — процитировал депутат Дмитрий Саблин слова Асада.Асада заинтересовал российский опыт проведения многопартийных выборов, рассказал Сергей Железняк. Организация партийной и парламентской работы тем более важна для Сирии, что она, как и Россия, многоконфессиональное государство.Системы ПВО Сирии в субботу сбили 71 из 103 ракет, выпущенных самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции. Сирийские военные применили советские комплексы С-125 и С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса".Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть