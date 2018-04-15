На Ямале произошла авария с участием вахтового автобуса и грузовика. По предварительным данным, пострадали 14 человек. В настоящее время пострадавших осматривают медики на месте. Рядом дежурит вертолет Ми-8, который при необходимости доставит раненых в больницы.

На Ямале произошла авария с участием вахтового автобуса и грузовика. По предварительным данным, пострадали 14 человек.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, ДТП случилось в воскресенье в Пуровском районе на 77-м километре трассы Новый Уренгой — Ямбург. В автобусе находились 17 человек.В настоящее время пострадавших осматривают медики на месте. Рядом дежурит вертолет Ми-8, который при необходимости доставит раненых в больницы.