Известный норвежский биатлонист Йоханнес Бе, ставший олимпийским чемпионом в Южной Корее на дистанции 20 километров, признался, что увлекается футболом. По его мнению, чемпионат мира 2018 года будет великолепно организован. Также он заявил, что является болельщиком сборной России.

Известный норвежский биатлонист Йоханнес Бе, ставший олимпийским чемпионом в Южной Корее на дистанции 20 километров, признался, что увлекается футболом. По его мнению, чемпионат мира 2018 года будет великолепно организован. Также он заявил, что является болельщиком сборной России."Конечно, я люблю футбол! Уверен, что чемпионат мира-2018 может войти в топ за всю историю турнира. Россия все организует великолепно, а я в свою очередь посмотрю много отличных матчей по телевизору", - приводит слова Бе РИА Новости.Также он ответил, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира 2018 года. "За кого буду болеть? За Россию, конечно!", — заявил норвежский биатлонист.