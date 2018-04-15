История с разводом 30-летней Виктории Дайнеко и 23-летнего Дмитрия Клеймана закончилась скандалом. Бывшие супруги не постеснялись вывалить на публику грязное белье, и принялись рассказывать нелицеприятные подробности личной жизни. Теперь поклонники певицы смакуют истории с побоями и изменами. Что же произошло на самом деле?

История с разводом 30-летней Виктории Дайнеко и 23-летнего Дмитрия Клеймана закончилась скандалом. Бывшие супруги не постеснялись вывалить на публику грязное белье, и принялись рассказывать нелицеприятные подробности личной жизни. Теперь поклонники певицы смакуют истории с побоями и изменами. Что же произошло на самом деле?"История Виктории Дайнеко с изменамии побоями бывшего мужа, прямо скажем, "высосана из пальца". На самом деле всепроизошедшее явилось апофеозом долгих негативных тенденций в их отношениях, аизмена с подругой Виктории – точкой разрыва. Согласно раскладу Таро, в гармониии любви с Дмитрием Клеманом певица прожила только первый год, а после этого ихотношения начали сходить на нет. Обстановка в паре стала напряженной, онипостоянно выясняли отношения, сыпали претензиями в адрес друг друга и могли неразговаривать по несколько дней", – рассказала Dni.Ru .Ничего удивительного в этойистории нет, а их разрыв – закономерен, считает медиум. "Даже если бы измены небыло, эти двое все равно бы разошлись. Виктория – человек, которому постояннонужны эмоции. Причем эмоции как позитивного, так и негативного свойства для нееодинаково питательны, так она пополняет жизненные силы. Если Виктории недостаетогонька в отношениях, она создает ситуации, в которых сможет получить"подзарядку". Но в ситуации с Дмитрием виноваты оба – можно сказать, что онистоили друг друга", – утверждает она.Если верить картам Таро, дальнейшаясудьба Виктории будет насыщенной. "Вика очень эмоциональный человек и сейчастяжело переживает развод, но певица быстро оправится и практически сразуокунется в новые отношения. Мы увидим ее в компании нового спутника уже втечение нескольких месяцев, ее ждет яркий роман. По раскладу Виктории выпадаетнесколько браков, поэтому трудно сказать, как долго продлятся и ее новыеотношения. Она такой человек – ей хочется постоянно исследовать что-то новое иокружать себя новыми людьми, она "охотница за эмоциями", – пояснила Абравитова.