История с разводом 30-летней Виктории Дайнеко и 23-летнего Дмитрия Клеймана закончилась скандалом. Бывшие супруги не постеснялись вывалить на публику грязное белье, и принялись рассказывать нелицеприятные подробности личной жизни. Теперь поклонники певицы смакуют истории с побоями и изменами. Что же произошло на самом деле?
История с разводом 30-летней Виктории Дайнеко и 23-летнего Дмитрия Клеймана закончилась скандалом. Бывшие супруги не постеснялись вывалить на публику грязное белье, и принялись рассказывать нелицеприятные подробности личной жизни. Теперь поклонники певицы смакуют истории с побоями и изменами. Что же произошло на самом деле?
"История Виктории Дайнеко с изменами
и побоями бывшего мужа, прямо скажем, "высосана из пальца". На самом деле все
произошедшее явилось апофеозом долгих негативных тенденций в их отношениях, а
измена с подругой Виктории – точкой разрыва. Согласно раскладу Таро, в гармонии
и любви с Дмитрием Клеманом певица прожила только первый год, а после этого их
отношения начали сходить на нет. Обстановка в паре стала напряженной, они
постоянно выясняли отношения, сыпали претензиями в адрес друг друга и могли не
разговаривать по несколько дней", – рассказала Dni.Ru .
Ничего удивительного в этой
истории нет, а их разрыв – закономерен, считает медиум. "Даже если бы измены не
было, эти двое все равно бы разошлись. Виктория – человек, которому постоянно
нужны эмоции. Причем эмоции как позитивного, так и негативного свойства для нее
одинаково питательны, так она пополняет жизненные силы. Если Виктории недостает
огонька в отношениях, она создает ситуации, в которых сможет получить
"подзарядку". Но в ситуации с Дмитрием виноваты оба – можно сказать, что они
стоили друг друга", – утверждает она.
Если верить картам Таро, дальнейшая
судьба Виктории будет насыщенной. "Вика очень эмоциональный человек и сейчас
тяжело переживает развод, но певица быстро оправится и практически сразу
окунется в новые отношения. Мы увидим ее в компании нового спутника уже в
течение нескольких месяцев, ее ждет яркий роман. По раскладу Виктории выпадает
несколько браков, поэтому трудно сказать, как долго продлятся и ее новые
отношения. Она такой человек – ей хочется постоянно исследовать что-то новое и
окружать себя новыми людьми, она "охотница за эмоциями", – пояснила Абравитова.