Британский Центр правительственной связи (GCHQ) и Минобороны страны готовы дать пропорциональный ответ на возможные кибератаки России против компьютерных сетей в Великобритании. Об этом газете The Sunday Times сообщили источники в британских службах безопасности. Также, пишет издание, русские грозят начать грязную кампанию против британской элиты.

Британский Центр правительственной связи (GCHQ) и Минобороны страны готовы дать "пропорциональный" ответ на возможные кибератаки России против компьютерных сетей в Великобритании. Об этом газете The Sunday Times сообщили источники в британских службах безопасности.По сведениям издания, киберэксперты уже "заняли позиции" в компьютерных сетях целей в России. При этом ключевые объекты инфраструктуры Соединенного Королевства — например, учреждения системы здравоохранения — предупреждены властями об опасности кибератак.Сообщается также, что после инцидента с предполагаемым отравлением в Солсбери семьи Скрипалей британская разведка предупредила своего премьера Терезу Мэй о возможности нанесения режимом российского президента Владимира Путина ответного удара в виде компромата на британских министров, членов парламента и других высокопоставленных лиц. Компрометирующие материалы, пишет газета, могут быть опубликованы хакерами, за которыми стоит Кремль. Если верить заголовку статьи, русские "грозят начать грязную кампанию" против британской элиты.