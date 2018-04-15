Начинающая певица Ольга Бузова оказалась в центре скандала из-за выступления в Северной Осетии. Против концерта красавицы готовится настоящая акция протеста.

Начинающая певица Ольга Бузова оказалась в центре скандала из-за выступления в Северной Осетии. Против концерта красавицы готовится настоящая акция протеста.Исполнительница и ведущая "Дома-2" попала под шквал критики. Ей крепко досталось от главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева.Он поделился своим мнение по поводу предстоящего концерта в социальной сети Instagram. "Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей "Дома-2" на осетинской земле", – написал он.Раскритиковал организаторов концерта и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он заявил, что происходящее можно считать явной провокацией."Те, кто организовывали гастроли Ольги Бузовой в Северной Осетии какую преследовали цель? Спровоцировать местное население? Добиться максимального шума? Ну что же, я их поздравляю, они своего добились! Везти в Северную Осетию, которая сильна своими традиционными ценностями, участницу и ведущую "Дома-2" это явный перебор. Я против запретов, но и против явных провокаций", – заявил он в беседе с корреспондентом Dni.Ru.Сама Бузова скандал никак не прокомментировала. Можно предположить, что ее выступление в Северной Осетии будет сопровождаться акциями протеста.