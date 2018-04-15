Эксперт по химическому оружию и бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин склонен верить версии об отравлении Сергея и Юлия Скрипалей в британском Солсбери химикатом BZ, которого никогда не было в арсенале России. Это боевое отравляющее вещество стояло на вооружении США и производилось там в 1960-х годах.

Эксперт по химическому оружию и бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин склонен верить версии об отравлении Сергея и Юлия Скрипалей в британском Солсбери химикатом BZ, которого никогда не было в арсенале России. Это боевое отравляющее вещество стояло на вооружении США и производилось там в 1960-х годах.Конфиденциальную информацию по инциденту в Солсбери Москва получила из центра радиологического и химико-радиологического анализа в швейцарском городе Шпиц, напоминает РИА Новости. Накануне глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании российского Совета по внешней и оборонной политике, рассказал о полученных из Швейцарии данных.По словам Лаврова, 27 марта специалисты лаборатории в Шпице завершили исследование образцов, отобранных на месте инцидента в Солсбери и направленных им Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Выводы таковы: бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены химикатом BZ, состоявшим на вооружении США, Великобритании и стран НАТО. Выводы швейцарских ученых подтверждает клиническая картина выздоровления Скрипалей.По мнению эксперта Антона Уткина, Великобритания совершила ошибку, попросив ОЗХО распространить подобный отчет об инциденте в Солсбери среди государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия. Ведь чем больше информации будет публиковаться, тем больше вопросов возникнет теперь к Лондону.По мнению Уткина, именно из этого отчета ОЗХО Россия узнала, что лаборатория в Шпице обнаружила в пробах с места инцидента в Солсбери следы боевого отравляющего вещества BZ."Оно крайне редко приводит к гибели, и для этого его концентрация должна быть очень высокой. В то же время BZ действует именно на нервную систему", — рассказал Уткин телеканалу RT. — Это отравляющее вещество стояло на вооружении США и производилось в стране с 1962 по 1965 год. В арсенале СССР и России данного отравляющего вещества не было".