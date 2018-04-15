Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев дал интервью радио Комсомольская правда.

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев дал интервью радио "Комсомольская правда". В частности, Цивилев поделился со слушателями чувствами и переживаниями, вызванными трагедией в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Гибель десятков посетителей в огне разделила жизнь Цивилева на до и после. Случившееся 25 марта повлияло на всю нашу страну, сказал Цивилев.Врио губернатора отметил, что чувствует серьезную ответственность, нужно многое переосмыслить. Цивилев убежден, что нужно сделать все, чтобы дети могли спокойно ходить в школы, в кино.Цивилев рассказал о своих беседах с родными погибших. По его, словам глубокое впечатление на него произвели просьбы родственников помочь не лично им, а школе и детскому саду, в которые ходили их дети. "Это трогало до глубины души и сейчас наша задача все, что они просили, исполнить в кратчайшие сроки", — сказал врио губернатора.Губернатор пообещал при помощи службы соцзащиты сопровождать семьи пострадавших многие годы. "Надо сделать так, чтобы родственники вернулись к этой жизни. Есть люди, которые хотят восстановить свою семью, иметь детей", — рассказал он.В торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. После трагедии глава региона Аман Тулеев подал в отставку.