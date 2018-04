В США опубликованы спутниковые снимки трех объектов в Сирии, которые, как заявлено, накануне были разрушены ударами США, Великобритании и Франции. Снимки предоставлены американской компанией DigitalGlobe и опубликованы газетой The Washington Post.

В США опубликованы спутниковые снимки трех объектов в Сирии, которые, как заявлено, накануне были разрушены ударами США, Великобритании и Франции. Снимки предоставлены американской компанией DigitalGlobe и опубликованы газетой The Washington Post.На первой паре снимков запечатлен исследовательский центр Барзе в окрестностях Дамаска до и после авиаударов: сообщается, что по нему был нанесен удар 76 ракетами. По заявлению американских военных, здание центра разрушено, и что в области химического оружия Сирия "отброшена на годы назад".Также опубликованы снимки еще двух объектов — это постройки в поле близ города Хомс. Заявлено, что это склад химоружия и бункеры комплекса Химс Шиншар. По заявлению Пентагона, склад разрушен, а бункерам нанесен ущерб.По мнению президента США Дональда Трампа, данная военная операция в Сирии была исполнена столь хорошо и с такой точностью, что единственный повод дискредитировать ее для "фейковых СМИ" — использование Трампом выражения "Миссия выполнена"."Я знал, что они за это ухватятся, но посчитал, что это такой великий военный термин, что его нужно возродить. Используйте почаще!" — написал он в "Твиттере".The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.Само выражение Трамп использовал накануне, описывая "идеально выполненный удар" США, Франция и Британии по Сирии. В СМИ и соцсетях тот твит Трампа вызвал бурную реакцию.Американские издания отметили, что именно эту фразу использовал спустя шесть недель после вторжения в Ирак в 2003 году тогдашний президент США Джордж Буш-младший. В том случае миссия оказалась "не выполнена", отметили СМИ. А в соцсетях Трампа обвинили в попытке ударом по Сирии отвлечь внимание от скандалов, связанных с ним лично.Речь идет, в частности, об отношениях Трампа с порнозвездой Сторми Дэниелс и обысках офиса и квартиры его адвоката Майкла Коэна. По мнению пользователей, отвлечь внимание от скандалов Трампу удалось, и в этом отношении миссия действительно выполнена, передает "Интерфакс".