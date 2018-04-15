26-й тур чемпионата России по футболу продолжился встречей в Уфе между местным одноименным клубом и столичным ЦСКА. После поражения Спартака в Екатеринбурге у армейцев был прекрасный шанс вплотную приблизиться к лидерам чемпионата. Однако они этим не воспользовались, сыграв вничью – 1:1.

26-й тур чемпионата России по футболу продолжился встречей в Уфе между местным одноименным клубом и столичным ЦСКА. После поражения "Спартака" в Екатеринбурге у армейцев был прекрасный шанс вплотную приблизиться к лидерам чемпионата. Однако они этим не воспользовались, сыграв вничью – 1:1.В первом тайме зрители увидели лишь один гол. Он оказался на счету нападающего "Уфы" Дмитрия Сысуева, переигравшего в ближнем бою Игоря Акинфеева. Произошло это на 41-й минуте встречи.Во втором тайме армейцы стремились уйти от поражения, проведя несколько опасных атак. Хозяева поля тоже не засиживались в обороне, периодически тревожа армейского вратаря. На 78-й минуте Ахмед Муса все-таки пробил Александра Беленова, сравняв счет в матче. Больше соперникам отличиться не удалось.ЦСКА после 25 матчей занимает четвертое место, набрав 45 очков. Уфимский клуб расположился на 6-м месте, имея в своем активе 35 баллов после 26 встреч.