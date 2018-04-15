Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина подготовили сюрприз для королевы российской эстрады. Лиза и Гарри поздравили маму стихами.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина подготовили сюрприз для королевы российской эстрады. Лиза и Гарри поздравили маму стихами.Галкин выложил трогательное видео на своей странице в социальной сети Instagram. Дети сначала поздравили Пугачеву теплыми словам, а затем преподнесли подарки – яркие открытки."С днем рождения, любимая!" – подписал ролик юморист. Пользователи пришли в восторг от милого поздравления."Умнички!!! С днем рождения вашу прекрасную маму (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – восхищается один из поклонников творчества Пугачевой. "Для Аллочки это самые трогательные поздравления!" – выражает свое мнение другой. "Так светло в душе стало!!!С днем рождения!" – искренне радуется третий.Не забыла поздравить маму и Кристина Орбакайте. Она опубликовала старую фотографию с Пугачевой из семейного архива."Алла Борисовна здесь такая молодая, а Кристина такая милая! С Днем рождения, Алла Борисовна! Счастья и здоровья вам и всей вашей семье!", – отметил комментатор. "Наша любимая Аллочка! Желаю вам всего хорошего, хорошего! ! Берегите себя мой любимый человек", – присоединился к поздравлениям второй.Напомним, Пугачевой 15 апреля исполнилось 69 лет. В беседе с корреспондентом Dni.Ru Орбакайте рассказала, как ее мать планирует отмечать день рождения. "Мы соберемся все вместе, чтобы поздравить маму. Я не знаю, большая ли компания друзей будет в этот раз, потому что Алла Борисовна всегда хочет праздновать узким кругом, но он почему-то всегда в течение нескольких дней или часов всегда сильно расширяется", – заявила она.