Dеликобритания и ее союзники готовы к новому удару, если сирийский режим вновь применит химоружие, но сейчас предложений по новым атакам на САР нет, заявил глава британского МИД Борис Джонсон. По его словам, удар США, Франции и Британии – это сигнал сирийскому лидеру Башару Асаду, мир говорит хватит применению химического оружия.

Великобритания и ее союзники готовы к новому удару, если сирийский режим вновь применит химоружие, но сейчас предложений по новым атакам на САР нет, заявил глава британского МИД Борис Джонсон. По его словам, удар США, Франции и Британии – это сигнал сирийскому лидеру Башару Асаду, мир говорит "хватит" применению химического оружия. И предполагалось, что Россия сможет привести Асада за стол переговоров. Но ситуацию конфликта в Сирии удар не переломит, передает "Интерфакс".Одновременно с этим на встрече с делегацией РФ в Дамаске Асад заявил, что страна продолжит свое развитие, не обращая внимания на действия Запада. На восстановление инфраструктуры уйдет 10-15 лет и не менее 14 миллиардов долларов, передает ТАСС. У российских компаний будут преференции, передал слова Асада координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.Асад добавил, что ракетный удар США сплотил все народы, которые руководствуются нормами международного права, передает РИА Новости.Он не ждет для работы в стране западные нефтегазовые компании, но с президентом России Владимиром Путиным удалось обсудить, что в Сирии будут рады российским организациям.Также на встрече губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова отметила хорошее настроение Асада. Он принял приглашение посетить ХМАО и пригласил в Сирию представителей российских делегаций от регионов, заинтересованных в сотрудничестве. Депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Сергей Железняк отметил, что встреча "прошла очень конструктивно".Асад сообщил, что его дети в прошлом году отдыхали в "Артеке", после чего стали лучше понимать Россию. Они рассказали отцу, что скоро будет завершено строительство Крымского моста.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск. Дамаск обвинения отвергает.