Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков не исключает, что после нанесения удара по Сирии США пойдут на активизацию диалога с Россией. Как предположил дипломат, американцы немножко выпустили пар в Сирии.

Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков не исключает, что после нанесения удара по Сирии США пойдут на активизацию диалога с Россией.Выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в воскресенье, он отметил, что, несмотря на то, что речь идет "о недоговороспособности" США, диалог с этой страной все равно ведется. "Он может быть не столь виден, он менее понятен, он пока абсолютно непредсказуем, но он ведется на каждодневной основе. Уровень абсолютно разный", — пояснил Ермаков.Как предположил дипломат, американцы "немножко выпустили пар в Сирии", поэтому сейчас пойдут на стратегический диалог "с большим усердием"."Образно говоря, американцам показали площадку, пустое поле, поставили там мишень и сказали: сюда можно жахнуть. Так оно примерно и получилось", — приводит слова представителя МИД РФ РИА Новости.Ранее на этом же мероприятии Ермаков сделал еще ряд резких заявлений. В частности, он заверил, что на любое силовое движение США Россия ответит.Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в воскресенье в Брюсселе, что Североатлантический альянс остается открытым к сохранению плодотворного диалога с Россией. "Диалог с Россией труден, но именно поэтому важен", — цитирует слова Столтенберга "Интерфакс". "НАТО остается открытой к поддержанию плодотворного диалога с Россией", — добавил он.