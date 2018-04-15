В Калининграде в переходе между атриумами в торгово-развлекательном центре Европа обвалился декоративный потолок.

В Калининграде в переходе между атриумами в торгово-развлекательном центре "Европа" обвалился декоративный потолок. Сначала сверху посыпалась штукатурка, а потом рухнула вся подвесная конструкция, передает телеканал "Россия 24". По словам очевидцев, все, находившиеся в этой части атриума успели отойти, и никто из посетителей не пострадал.В здании идет ремонт. Сотрудники ТЦ убрали последствия своими силами. Помощь спасателей не понадобилась, сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.В субботе подобное ЧП произошло в Миассе. Там также упал потолок в торговом центре.