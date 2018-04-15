Бывший посол России в США, член Совета Федерации Сергей Кисляк не считает необходимым относиться с опаской к словам постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли о том, что время переговоров по Сирии прошло. Хейли заявила об этом после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии накануне, 14 апреля.

Бывший посол России в США, член Совета Федерации Сергей Кисляк не считает необходимым относиться с опаской к словам постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли о том, что время переговоров по Сирии прошло. Хейли заявила об этом после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии накануне, 14 апреля.По словам Кисляка, прежде всего России нечего опасаться. "Мы сильная держава, мы способны обеспечить безопасность нашего народа и наших друзей. Я всегда из этого исхожу и рекомендую всем друзьям тоже", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24". По словам бывшего посла, ему неизвестно, о каких именно переговорах говорит Хейли, так как по Сирии "до сих пор ни в каких переговорах серьезных американцы, собственно говоря, и не участвовали".По словам дипломата, изменение ситуации в Сирии к лучшему — результат работы России и еще нескольких стран, "и американцы оказались здесь не у дел". При этом, добавил Кисляк, в Москве "с самого начала хотели, чтобы они были частью этого процесса".По его мнению, нет ничего нового и в игнорировании Вашингтоном Совета безопасности ООН при принятии решений, подобных ударам по Сирии. В качестве примера Сергей Кисляк привел войны в Югославии, Ливии и Ираке с участием военных США."К сожалению, это часть американского мышления, — сказал он. — Надо сказать, что мы с вами, многие европейские даже страны, когда говорим об ООН, мы говорим: "мы в ООН". А американцы думают и говорят по-другому: "мы и ООН". То есть, в той мере, в которой ООН обслуживает их интересы, они готовы с ООН работать".При этом, по мнению Кисляка, "разговаривать надо со всеми и везде, и американцы, как бы они ни пытались из себя строить абсолютно исключительную и единственную востребованную нацию в мире, таковой на самом деле не являются"."В ООН представлены все государства, и нам очень важно, чтобы нас хорошо понимали в мире, и чтобы американцам все же приходилось оглядываться на общественное мнение в мире тоже", — сказал он.