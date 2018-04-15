Десятки москвичей, которые оформили займы в скандально известном Международном кредитном бюро, на этой неделе вновь пытались привлечь внимание к своей проблеме. В один момент пенсионеры и многодетные семьи могут лишиться своих квартир и оказаться на улице.

Жертвы квартирного рейдерства пытаются достучаться до аферистов, запершихся изнутри в офисе Международного кредитного бюро. Каждый из пришедших подписывал за дверями этого ООО договор займа, не думая, что это ловушка."У нас есть в распоряжении список, который МКБ также сами предоставили, это порядка 250 квартир, 140 квартир уже лишены граждане своего жилья", - сообщил Сергей Лобанов, комиссар "Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства".Истории у всех одинаковые: заемщика загоняют в долговую яму, например, переведя рублевый кредит в валютный или взвинтив проценты. Итог один — отъем квартиры.Светлана Данилина — потерпевшая по уголовному делу о мошенничестве. Обращалась за кредитом в некое ООО "МСК-Групп". "Квартиру я не продавала, квартира была продана черным риелтором" Сухаревой Олесей", - рассказывает она.По делу "МСК-Групп" проходят десятки потерпевших. "По непонятной нам причине не арестованы квартиры, что как раз и позволяет мошенникам продавать их. Только на одном человеке, не буду его фамилию называть, потому что он еще не привлечен к уголовной ответственности, 26 квартир", - говорит адвокат Елена Калиничева.Среди обманутых — актер Сергей Фролов. Квартирой его матери завладело как раз Международное кредитное бюро, организованное в Москве криминальными талантами из Латвии. В Риге их преследовала полиция, в Москве ни разу даже не задержали. При том, что схема, юристы и риелторы, как выяснилось, те же, что у "МСК Групп"."Узнал я совершенно случайно о них - из записки в двери, что квартира выставлена на торги. Сразу вышел на сайт судебных приставов и обнаружил, что там мне начислено 4 миллиона 750 тысяч рублей, - рассказывает актер. - Впоследствии я обнаружил группу таких же потерпевших от Международного кредитного бюро".Гражданские суды о выселении жертвы рейдерства проигрывают, поскольку все бумаги подписывали сами. Потерпевшие от МКБ две недели голодали в квартире актера Сергея Фролова, требуя возбудить уже уголовное дело. Несколько женщин попали в больницы. Голодовка продолжается в Лобне уже 17-й день, в квартире Юлии Стариковой. Правда, эта квартира ей уже не принадлежит - осенью прошлого года ее вместе с четырьмя детьми уже пытались выселить, куда глаза глядят. Спасло лишь присутствие активистов и депутатов Госдумы.А началось все с кредита на ремонт. "Обратились в МКБ, взяли там 2 миллиона под 24 процента годовых. На девятый месяц в мою дверь звонок, открываю, стоит представитель служба безопасности МКБ Дмитрий Волотьков, выдает мне листок, что я должна 12 с лишним тысяч долларов", - рассказывает Юлия. Она даже не поняла, когда ей обманом подсунули договор купли-продажи.Увы, оказалось, что потревожить покой этих кредиторов с большой дороги не смеет даже полиция. Патрульного тщетно просили хотя бы постучать в дверь МКБ. Несмотря на заявления от сотен потерпевших, Международным кредитным бюро вплотную не занимается ни Уголовный розыск, ни Следственный комитет. Тем временем, число обманутых продолжает расти. Известно как минимум о четырех десятках аффилированных псевдокредитных конторах, промышляющих отъемом жилья.