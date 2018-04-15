Руководство английского клуба Манчестер Сити собирается приобрести французского нападающего Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе. Напомним, что недавно 19-летний форвард в товарищеском матче между сборными России и Франции дважды поразил ворота команды Станислава Черчесова.

Руководство английского клуба "Манчестер Сити" собирается приобрести французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Напомним, что недавно 19-летний форвард в товарищеском матче между сборными России и Франции дважды поразил ворота команды Станислава Черчесова.Англичане надеются, что "ПСЖ" будет исключен из числа участников Лиги чемпионов в связи с нарушениями финансового fair play. В настоящий момент Мбаппе выступает за французский клуб на правах аренды.Известно, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола лично встречался с нападающим "ПСЖ", чтобы убедить того в переходе в стан "МанСити". В нынешнем сезоне Мбаппе на клубном уровне сумел 19 раз поразить ворота соперника в 39 играх, сообщает "Спорт-экспресс".