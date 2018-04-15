Ростовская область, да и вся страна содрогнулась, когда едва ли не еженедельно в новостях сообщалось о жертвах неизвестного маньяка. В разных частях региона правоохранители обнаруживали трупы – всего восемь тел за 2,5 месяца. Когда преступника наконец-то поймали, он с гордостью говорил, что его земляк Андрей Чикатило по сравнению с ним цыпленок. Он убивал потому, что ненавидел женщин. Он – Владимир Муханкин, он же – Муха, он же – Шапочник, он же – Ленин.

Ростовская область, да и вся страна содрогнулась, когда едва ли не еженедельно в новостях сообщалось о жертвах неизвестного маньяка. В разных частях региона правоохранители обнаруживали трупы – всего восемь тел за 2,5 месяца. Когда преступника наконец-то поймали, он с гордостью говорил, что его земляк Андрей Чикатило по сравнению с ним цыпленок. Он убивал потому, что ненавидел женщин. Он – Владимир Муханкин, он же – Муха, он же – Шапочник, он же – Ленин.Владимир Муханкин родился 22 апреля 1960 года в Ростовскойобласти, в колхозе "Красноармейском". Так как в этот же день отмечаласьочередная годовщина рождения вождя пролетариата, недолго думая, мать назвала егоВолодей. Как потом рассказывал сам Муханкин, он был нежеланным и никомуненужным ребенком. "22 апреля, когда моя мать родила меня, отец гулялсвадьбу с другой – с девушкой, которая работала в магазине; с ней он и до сихпор живет, – говорил он. – Родился я незаконнорожденным, во всем всегдавиноватым".Собственная мать его не привечала, более того, постоянноуказывала на то, что он внебрачный сын, оскорбляла, нередко избивала. Пойдя вшколу, он и там оказался изгоем: его не любили одноклассники и били его,учителя наказывали за любые прегрешения, даже за те, к которым он не имелотношения. Кое-как он отучился 7 классов, все эти годы убегая из дома ибродяжничая.Согласно имеющейся информации, он убегал из дому, пряталсяот людей, какое-то время жил в собачьей будке и на деревьях. В итоге Муханкин,как того и следовало ожидать, оказался в спецшколе, где содержались малолетниеправонарушители, которых из-за малого возраста нельзя было отправить в воспитательнуюколонию. Здесь были все: от мелких воришек до убийц. В этой среде ему пришлосьтакже несладко: его регулярно били и унижали.Понятно, что в такой атмосфере уже давшая в нем росткиненависть к людям лишь начала крепнуть и развиваться. Да, и другого пути изэтой спецшколы, у ее выпускников, похоже не было: большая часть однокашниковМуханкина оказались за решеткой (главным образом за тяжкие и особо тяжкиепреступления), а следы некоторых попросту растаяли. В люди, судя по всему, невыбился никто.Сам Муханкин на свободе тоже долго не задержался. Уже в 13лет начал совершать кражи, промышлял разбойными нападениями. Своих жертв злоумышленникоглушал обрезком железной трубы, после чего обирал их до нитки. В итоге оннеоднократно оказывался на скамье подсудимых.К тому моменту он уже понимал, что ему не только нужны сумкии вещи его жертв. Его привлекала кровь. Кстати, в преступном багаже Муханкина былине только грабежи-разбои, он также обвинялся в растлении малолетней девочки.Говорят, что из-за этой статьи он моментально оказался в камере в категориинеприкасаемых.К 35-ти годам за плечами преступника было несколько ходок, общимсроком аккурат в полжизни. Между двумя периодами пребывания за решеткой онуспел обзавестись семьей. Однако это не удержало его от совершенияпреступлений.Из результатов психиатрической экспертизы: "Асоциальноеповедение, неуживчивость в коллективе, психопатия с сексуальнымиизвращениями".Первое убийство Владимир Муханкин совершил, поддавшись науговоры знакомой дамы. Она уговорила его разделаться с сожителем, который ей чем-томешал. Смертельный приговор был приведен в исполнение во время очередной пьянки.Избавившись от ненужного человека, сообщники отметили это событие, занявшись сексомпрямо рядом с остывающим телом.После первого убийства в Муханкине проснулся настоящий зверь– он совершил восемь убийств за два с небольшим месяца. Это был жуткий спринт,участвуя в котором, ему удалось переплюнуть даже Чикатило. Всего же на егосчету, как считается, около полутора десятка жертв, однако доказать эти криминальныеэпизоды правоохранителям и суду не удалось.Маньяк Ленин не просто убивал, он расчленял тела, совершалманипуляции с отдельными частями, вынимал органы, нередко раскладывая их вокругсебя перед сном. Любимым орудием преступления у него был самодельный штык,который постоянно носил с собой. Все убийства совершались им примерно по однойи той же схеме: Муханкин прижимал жертву к земле, протыкал пах штыком, а затем добивалее все тем же холодным оружием, наблюдая за агонией.Маньяк расправлялся и с женщинами, и с маленькими девочками.В его кровавом списке были совсем юные школьницы и взрослые женщины. Преступлениясовершались в разных районах Ростовской области, и сыщики не сразу вышли наслед злоумышленника. Но сколько веревочке не виться, а конец близок. Вероятно,чувствуя близкий финал, в последний день на свободе он начал убивать прямо сутра. От руки душегуба погибли две женщины, а 15-летня девочка чудом спаслась.Муханкин пробил ей легкое своим самодельным штыком, но жертве удалось убежать ипозвать на помощь. Когда маньяка задержали, он заявил следователю следующее:"Когда я вам все расскажу, вам мой землякЧикатило покажется цыпленком! Тоже мне знаменитость – по убийству в месяц! Я –круче!"Свои убийства преступник объяснял просто. Он считал, что всеони были виновны в его бедах. Ему не были нужны их мучения, Муханкин убивалпотому, что просто ненавидел женщин, которые были олицетворением его матери.Перед тем, как отправиться в тюрьму мать и сын встретились. В ходе свидания никтоиз них не проронил ни слова. Лишь когда его уводили, маньяк произнес: "Выменя уже никогда не увидите, мама".Как и следовало ожидать, за свои деяния убийца былприговорен к высшей мере наказания. Но из-за моратория на смертную казнь, расстрелбыл заменен на пожизненное заключение. За решеткой преступник развивает в себепоэтические способности, постоянно сочиняя стихи. Для них у маньяка заведенаспециальная тетрадь.Да, я не Пушкин, не Есенин,Таких вершин я не достиг.Я вечный зэк по кличке Ленин,Который многое постиг... (из сочинений Владимира Муханкина)