Королева российской эстрады Алла Пугачева готовится отметить день рождения. Певица решила оторваться на славу перед праздником.

Королева российской эстрады Алла Пугачева готовится отметить день рождения. Певица решила оторваться на славу перед праздником.Как артистка умеет веселиться, показал известный исполнитель Михаил Гребенщиков. Он опубликовал у себя на странице в социальной сети Instagram необычную запись."Творческий процесс с @alla_orfey (Пугачевой – Прим. ред.) Завтра ДР – помню и дорожу каждым днём работы с человеком из Космоса (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – подписал ролик он. Видео начало набирать вирусную популярность в преддверии дня рождения певицы.Комментаторы расхвалили Пугачеву. "На 69 и не выглядит ведь, молодуха! Нравится, что она и в таком возрасте умеет отрываться!" – пишет один из пользователей. "Крутышка! Ну просто,умочка!👍Так держать, ещё многие годы!" – добавляет другой.При этом остается неизвестным, когда именно было записано видео. Судя по всему, публикацией зажигательного ролика Гребенщиков решил поздравить Пугачеву с днем рождения.Напомним, что 15 апреля королеве российской эстрады исполняется 69 лет. Возраст не мешает ей успешно продолжать творческую карьеру. Певица часто появляется на сцене, является постоянной гостьей светских раутов и популярных ток-шоу на ведущих федеральных канала страны.