Спортсменка Татьяна Навка с размахом отметила день рождение в модном столичном ресторане. Без слез не обошлось.

Спортсменка Татьяна Навка с размахом отметила день рождение в модном столичном ресторане. Без слез не обошлось.На празднике было множество гостей. Вручить подарки жене пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова собрались друзья и родственники. Среди них: певицаЖасмин, Кристина Орбакайте, Елена Север, Анастасия Заворотнюк,Алика Смехова, и многие другие.Особенным оказалось поздравление от старшей дочери Навки Александры. Она исполнила для мамы песню. Спортсменка не смогла сдержать слез.Она поделилась трогательным моментом с подписчиками в социальной сети Instagram. Навка обнимала дочь и украдкой смахивала слезы, предает Starhit.Младшая дочь Надежда тоже порадовала ее поздравлением. Она прочитала для мамы стихотворение. Навка похвасталась талантами девочки на своей странице в Instagram.Подписчики были восхищены трогательным роликом. "Надюша прекрасна!" – написал один из комментаторов. "Как похожа на маму! Умница, красавица!" – отметил другой.Напомним, спортсменке исполнилось 43 года. С 2015 года Навка состоит в браке в представителем Кремля Дмитрием Песковым.