Школьница в шутку толкнула свою подругу в сторону проезжей части. Девочка не удержалась на ногах и рухнула на дорогу, чудом не попав под колеса рейсового автобуса. В результате инцидента никто не пострадал, виновнице ДТП предстоит заплатить штраф.

Камера наблюдения, установленная на одной из улиц города Чеховице-Дзедзице в Силезском воеводстве на юге страны, запечатлела инцидент, который мог привести к печальному исходу.Вечером в минувший четверг, 12 апреля, девочка-подросток в шутку подтолкнула свою подругу в сторону проезжей части.Школьница не удержалась на ногах и рухнула под проезжавший мимо автобус, чудом не угодив под колесо, с которым она разминулась буквально в нескольких сантиметрах.Как сообщат местные СМИ, в результате инцидента девочка не получила серьезных травм, а ее спутница была признана виновной в организации ДТП. Прибывшие полицейские наложили на нее штраф в размере 300 злотых (около 5440 рублей).