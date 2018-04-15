Сбылось страшное пророчество ясновидящего. Будут миллионные жертвы, будет огонь, будет плавиться свинец, падут великие города.

Сбылось страшное пророчество ясновидящего. Будут миллионные жертвы, будет огонь, будет плавиться свинец, падут великие города.Известный московский экстрасенс Артем Бесов уверен, что Третья мировая война, о которой все говорят уже много лет, началась 14 апреля 2018 года – с момента ракетного удара авиациий США, Великобритании и Франции по Сирии."Сегодняшняя ситуация в Сирии еще раз подтверждает, что необъявленная война уже началась и идет", – заявил прорицатель в интервью Dni.Ru.Колдун напомнил, что ранее предсказывал человечеству "серый" 2018 год – период, когда все миролюбивые задумки людей остановятся, а идеи разрушения и агрессии будут выходить на первый план. И вот страшный прогноз начинает сбываться."Будут миллионные жертвы, будет огонь, будет плавиться свинец, падут великие города", – прочитал по картам экстрасенс. Но с другой стороны – не все это почувствуют на себе."Могу сказать только одно: Россия и ее народ победит и справится со всеми сложностями, боевые действия на территории нашей страны вестись не будут, а вот другим странам придется несладко", – сказал Бесов, основываясь в своем прогнозе на показаниях карт Таро.Причем, Россия, по его словам, станет неким оплотом стабильности в мире, никакие потрясения и катаклизмы ее не ждут. Хотя негатива в ее сторону будет еще больше. "Да пусть хоть облается весь мир, пусть хоть все на нас ополчатся, пусть душат санкциями, но карты подтверждают – мы выстоим", – заверил колдун.