На Первом канале вышел очередной выпуск передачи Сегодня вечером с Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой. Эфир перенесли, из-за чего на юмористу пришлось выслушивать критику.

На Первом канале вышел очередной выпуск передачи "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой. Эфир перенесли, из-за чего на юмористу пришлось выслушивать критику.Передача была посвящена поэту-песеннику Илье Резнику. Тем не менее, многие пользователи Сети говорили не о нем, а о том, что выпуск неожиданно перенесли.Негативные высказывания по этому поводу появились на странице Галкина в социальной сети Instagram. Первый канал подставил юмориста: он столкнулся с волной критики, хотя сам не виноват в переноси эфира."И во сколько был эфир??? Задолбал первый канал менять программу!!!! Задолбала эта Сирия и Украина!!! Слушать надоело. А приятные программы переносят на непонятное время((((((((((( (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – возмущается один из пользователей. "Первый канал, ау, вы хоть предупреждайте, когда переносите. Как я смотреть то буду на любимых ведущих, когда вы их запихнули неизвестно куда.Галкин тоже молодец, мог бы предупредить", – присоединяется к нападкам другой.Некоторые подписчики Галкина даже и не знали, что выпуск вышел в эфир в субботу, 15 апреля. Сам юморист на нападки никак не отреагировал.Досталось от комментаторов и Маше Распутиной, которая участвовала в записи передачи. Ее раскритиковали за плохое выступление."А как УЖАСНО Распутина поет песню Кабриолет", – пишет участник обсуждения. "Распутина на себя со стороны хоть иногда смотрит? ну кукла размалеванная ей богу. Вульгарность ходячая. И песня совсем ей не подходит", – отмечает второй.