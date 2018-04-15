Политика премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не пользуется поддержкой подданных короны.

Политика премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не пользуется поддержкой подданных короны. Такие выводы можно сделать по итогам опроса, проведённого BMG Research, сообщает газета The Independent. Согласились поделиться своим мнением 1 562 человека.Решение участвовать в ракетном ударе по объектам в Сирийской Арабской Республике одобрили лишь 28 процентов опрошенных. 26 процентов респондентов затруднились с ответом, а 11 процентов вообще выбрали пункт "не знаю".Реакцию правительства Соединенного королевства на отравление семьи Скрипалей в Солсбери поддержали меньше половины опрошенных — 46 процентов. 27 процентов назвали последующие действия Мэй неправильными.Реакция лидера парламентской оппозиции, лейбориста Джереми Корбина также не понравилась британцам. Его отказ без доказательства осудить Россию вызвал недовольство у 44 процентов респондентов. Поддержали Корбина 23 процента.