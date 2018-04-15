Рейтинги американского лидера Дональда Трампа падают, уровень одобрения его деятельности понизился до 39%, сообщает опрос Эн-би-си ньюс и Уолл-стрит джорнэл, тогда как месяц назад составлял 43%. Опрос проводился среди 900 совершеннолетних американцев в период с 8 по 11 апреля.

Рейтинги американского лидера Дональда Трампа падают, уровень одобрения его деятельности понизился до 39%, сообщает опрос "Эн-би-си ньюс" и "Уолл-стрит джорнэл", тогда как месяц назад составлял 43%. Опрос проводился среди 900 совершеннолетних американцев в период с 8 по 11 апреля.Трампа не одобряют 57% респондентов, причем его рейтинг упал и среди республиканцев, и среди демократов, передает "Интерфакс".В это же время сам Трамп назвал Джеймса Коми худшим директором в истории ФБР. Его мемуары – фейк. Глава США признался, что едва был знаком с Коми, но это скользкий тип.Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.Ранее Коми сообщил, что раскрыл информацию о расследовании по бывшему кандидату в президенты Хиллари Клинтон, поскольку верил в ее победу. Трамп назвал его лжецом, предваряя, очевидно, скорый выход книги воспоминаний экс-главы ФБР, в которых Трампа называют "криминальным авторитетом".I never asked Comey for Personal Loyalty. I hardly even knew this guy. Just another of his many lies. His “memos” are self serving and FAKE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.