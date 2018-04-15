После познавательной лекции ребятам предложили ответить на тестовые вопросы, касающиеся истории создания полиции, ее функционирования, изменения структуры и системы...

Сотрудники Отдела МВД России по Гагаринскому району г. Москвы провели научно-познавательную викторину на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на тему: «История создания и функционирования МВД России», посвященную 300-летию российской полиции.Участниками мероприятия стали команды Московского городского педагогического университета, Финансового университета при Правительстве РФ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также молодежный волонтерский клуб Префектуры округа.Старший инспектор ПДН ОМВД России по Гагаринскому району майор полиции Светлана Логинова рассказала студентам, что до 1718 года за порядком следили местные общины, которые подчинялись наместникам и воеводам. 5 июня 1718 года Петр I издал указ об учреждении Главной полиции и учредил новую должность в Санкт-Петербурге – генерал-полицмейстер, в подчинении которого была канцелярия и низший полицейский персонал (старосты, караульщики и десятские). Также сотрудница рассказала о развитии и работе органов правопорядка на всех этапах 300-летней истории полиции.После познавательной лекции ребятам предложили ответить на тестовые вопросы, касающиеся истории создания, функционирования, изменения структуры и системы, нормативных актах и приказах, регулирующих деятельность полиции.Участникам было необходимо в течение минуты выбрать правильный ответ задания и записать его в специальный бланк.В заключение мероприятия Светлана Логинова подробно прокомментировала задания, вызвавшие у большинства участников затруднения, ответила на интересующие вопросы и вручила ребятам памятные грамоты.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56