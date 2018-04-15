Одной из самых эффективных в Европе считает украинскую армию президент Украины Петр Порошенко. По его словам, этого удалось достигнуть за последние четыре года. Об этом он написал в Твиттере.

Одной из самых эффективных в Европе считает украинскую армию президент Украины Петр Порошенко. По его словам, этого удалось достигнуть за последние четыре года. Об этом он написал в "Твиттере".Подтверждением, по словам Порошенко, является участие украинских десантников в курсе контрштурмовых действий SWAT в Польше. Украинские военные, по словам Порошенко, показали там наилучшие результаты.За останнЁ чотири роки нам вдалося не просто вЁдродити армЁю, а й перетворити ЗСУ на одну з найбЁльш ефективних армЁй у ЄвропЁ.Чергове пЁдтвердження цьому – участь наших десантникЁв у курсЁ з контр-штурмових дЁй S.W.A.T. в ПольщЁ, де нашЁ вЁйськовЁ показали найкращЁ результати. pic.twitter.com/M56gXHHg8I— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2018 г.