Россия готова всемерно развивать взаимодействие с Лигой арабских государств в целях обеспечения безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом говорится в телеграмме, направленной президентом России Владимиром Путиным участникам открывающейся в Эр-Рияде общеарабской встречи на высшем уровне.

Россия готова всемерно развивать взаимодействие с Лигой арабских государств в целях обеспечения безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом говорится в телеграмме, направленной президентом России Владимиром Путиным участникам открывающейся в Эр-Рияде общеарабской встречи на высшем уровне. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.По словам главы российского государства, он рассчитывает на возможность совместно с ЛАГ активизировать процессы политического урегулирования и постконфликтного восстановления, способствовать решению насущных гуманитарных задач в Сирии и Ираке в условиях, складывающихся после разгрома основных сил действующей там террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России).При этом, по словам Путина, следует продолжать борьбу с террористическими группировками при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности арабских государств. При этом в Москве исходят из того, что долгосрочная нормализация обстановки на Ближнем Востоке невозможна без фундаментального решения палестинской проблемы.Владимир Путин напомнил о неизменной позиции России: все вопросы, касающиеся статуса палестинских территорий, в том числе вопрос Иерусалима, должны быть урегулированы в рамках прямых палестино-израильских переговоров. Они должны пройти на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также одобренную ЛАГ Арабскую мирную инициативу.Президент РФ также выразил уверенность, что дальнейшее наращивание партнерских связей между Россией и ЛАГ отвечает общим интересам обеих сторон, и пожелал участникам саммита в Эр-Рияде успешной работы.