На любое силовое движение США Россия ответит, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

На любое силовое движение США Россия ответит, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.Ермаков добавил, что Запад осознает невозможность дальнейшего доминирования, и его дальнейшие действия делают реальностью гонку вооружений, передает ТАСС.По словам Ермакова, к продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), вступившего в силу в 2011 году и рассчитанного на 10 лет, можно вернуться, когда США начнут выполнять его положения. А Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия и вовсе не имеет шансов на вступление в силу.В тупиковом состоянии Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия, большие проблемы у Конвенции о запрещении химического оружия, перечислил Ермаков, описывая ситуацию в сфере контроля над вооружениями.