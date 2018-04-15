Сотрудники полиции пожелали юбиляру доброго здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии и счастья. После теплых поздравлений ветерану вручили цветы и памятные подарки...

С 90-летним юбилеем Люлина Дмитрия Дмитриевича приехали поздравить начальник и сотрудники Отдела МВД России по Пресненскому району г. Москвы.Люлин Дмитрий Дмитриевич родился 7 апреля 1928 года в селе Ольхи Шацкого района Рязанской области, где окончил восьмилетку. Так как многих мужчин забрали на фронт, то ему, тринадцатилетнему подростку, приходилось работать в колхозе как полноценному работнику.В 1948 году Дмитрия Люлина призвали на срочную службу в Гвардейский Краснознаменный дивизион имени Калинина. Демобилизовавшись, в 1951 году он поступил на службу в органы внутренних дел г. Москвы. Ушел на пенсию в 1983 году с должности начальника дежурной части штаба УВД Краснопресненского райисполкома г. Москвы в звании майора милиции.Майор милиции в отставке имеет множество наград за участие в Великой Отечественной войне и другие ведомственные награды за службу советской милиции. Люлин Дмитрий Дмитриевич принимал активное участие в ветеранской организации ОМВД России Пресненского района, встречался с молодыми сотрудниками, делился опытом своей работы, выступал с лекциями.Сотрудники полиции пожелали юбиляру доброго здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии и счастья. После теплых поздравлений ветерану вручили цветы и памятные подарки.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61