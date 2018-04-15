После ухода рабочего, менявшего фильтр для воды, женщина обнаружила пропажу денег...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Лосиноостровскому району задержали молодого человека по подозрению в краже денежных средств у пожилой женщины.В территориальный отдел полиции обратилась 69-летняя пенсионерка. Как рассказала потерпевшая, после ухода рабочего, менявшего фильтр для воды, она обнаружила пропажу денег. Материальный ущерб составил около 30 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого у одного из домов на Дмитровском шоссе. Им оказался 19-летний молодой человек. Как выяснилось, в момент, когда хозяйка отвлеклась, злоумышленник похитил денежные средства.По данному факту следствием ОМВД России по Лосиноостровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29