Мужчина с 2014 года находился в межгосударственном розыске по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 47-летнего мужчину, находившегося в межгосударственном розыске более трех лет.В ходе патрулирования территории сотрудники экипажа ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО на Варшавском шоссе для проверки остановили автомобиль ВАЗ. В качестве пассажира в салоне находился 47-летний приезжий из ближнего зарубежья. В ходе проверки документов было установлено, что он с 2014 года находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере на территории своей страны. В 2013 году злоумышленник вошел в доверие к своему знакомому и пообещал ему за денежное вознаграждение помощь в сдаче вступительных экзаменов в один из вузов. Получив денежные средства, мужчина потратил их по своему усмотрению и скрылся.В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. О его задержании сообщено инициатору розыска.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22