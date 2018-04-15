Целью мероприятий являлось предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность...

В рамках первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве провели ряд мероприятий антинаркотической направленности.Целью операции являлось предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.В профилактических мероприятиях антинаркотической направленности совместно с полицейскими принимали участие органы образования, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, спорта и туризма, СМИ и рекламы столицы, общественные и молодежные организации.На Московской молодежной антинаркотической площадке и в здании УНК ГУ МВД России по г. Москве полицейские организовали профилактические мероприятия для учащихся старших классов средних образовательных школ, студентов колледжей и вузов столицы. На Антинаркотической площадке воспитанникам демонстрировались документальные фильмы телестудии «Петровка, 38», основанные на реальных примерах зафиксированных случаев смертей подростков и молодежи от передозировки наркотиков. Посетители площадки знакомились с экспозицией, посвященной медицинским, социальным и правовым последствиям участия в незаконном обороте наркотиков.Сотрудники Отряда специального назначения «Гром» ГУ МВД России по г. Москве посетили несовершеннолетние, участвующие в проекте «Школа правопорядка». Мероприятие было направлено на формирование положительного отношения к спорту и здоровому образу жизни среди подрастающего поколения, привлечение детей и молодежи в спортивные секции города Москвы и организации их досуга. Бойцы спецназа провели показательные выступления с демонстрацией приемов рукопашного боя. Полицейские наглядно продемонстрировали боевую экипировку, оружие, а также боевую спецтехнику, применяемую при проведении специальных операций.Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с Центром патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования г. Москвы провели Второй съезд волонтерского движения г. Москвы. Целью мероприятия являлось привлечение волонтеров к работе по профилактике негативных явлений среди подростков и молодежи. В рамках съезда были продемонстрированы лучшие практики для организаторов волонтерской деятельности и активных добровольцев, а также презентации работ волонтерских отрядов и объединений.Также сотрудники полиции встретились за круглым столом с руководителями и специалистами Центра содействия семейному воспитанию Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и Московского научно-практического центра наркологии ГБУЗ Департамента здравоохранения города Москвы. Темой мероприятия являлась «Профилактическая работа с воспитанниками центров содействия семейному воспитанию, склонных к употреблению наркотических средств».Кроме того, в здании УНК ГУ МВД России по г. Москве состоялось награждение участников Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!». Основной целью конкурса являлось привлечение общественного внимания к проблеме незаконного оборота наркотиков.Номинациями конкурса являлись плакаты, видеоролики и брошюры антинаркотической направленности. Победителями конкурса стали студенты Московского государственного психолого-педагогического университета, Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20, Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова, Колледжа связи № 54 им. П.М. Вострухина и Политехнического техникума № 47 им В.Г. Федорова, которым от лица руководства УНК ГУ МВД России по г. Москве при поддержке Департамента образования города Москвы были вручены благодарственные письма и подарки «За активную гражданскую позицию и участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!».УНК ГУ МВД России по г. Москве