Президент екатеринбургского Урала Григорий Иванов сообщил, что московский Спартак снял все протесты по поводу проигранного им мачта. Также он показал официальное письмо из РФПЛ, которое разрешало полузащитнику уральской команды Андрею Егорычеву участвовать в игре.

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов сообщил, что московский "Спартак" снял все протесты по поводу проигранного им мачта. Также он показал официальное письмо из РФПЛ, которое разрешало полузащитнику уральской команды Андрею Егорычеву участвовать в игре."Они сняли все протесты. Все, "Спартак" его (протест) забрал. Вот есть официальное письмо. Пожалуйста, посмотрите", — цитирует "Спорт-экспресс" главу уральской команды, продемонстрировавшего журналистам необходимый документ.Напомним, что ранее появилась информация о четырех желтых карточках, полученных полузащитником "Урала", и протесте по этому поводу столичной команды.